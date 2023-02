Les zones 30 doivent constituer une exception (UTP)

Les mesures visant à apaiser le trafic et les zones 30 ont des 'conséquences négatives' sur les transports publics et augmentent les coûts d'investissement. L'Union des transports publics (UTP) demande des 'mesures compensatoires' mardi dans une de prise de position.

Ces vingt dernières années, la part des Suisses résidant en ville ou dans des zones à caractère urbain s'est élevée à plus de 80%, indique l'UTP. Les autorités essaient de rendre ces espaces plus agréables à vivre et de promouvoir la mobilité douce, ce qui, paradoxalement, crée d'importants défis pour les transports publics et résulte en des 'conflits d'utilisation'.

La création de zones 30 compte parmi les défis mentionnés par l'UTP. En effet, selon elle, celles-ci ont pour effet de ralentir la cadence des transports publics, qui ne peut alors être garantie qu'en engageant davantage de véhicules et de personnel de conduite. 'L’allongement de la durée de parcours diminue l’attrait des transports publics pour la clientèle et les renchérit en sus', déplore l'UTP.

Les zones 30 ont également la particularité de comporter des priorités de droite généralisées, ce qui ralentit également la cadence.

Cohabitation difficile avec les cyclistes

Autre point d'achoppement, l'autorisation faite aux vélos de circuler dans certaines voies réservées aux bus. Cette cohabitation a une nouvelle fois pour effet de ralentir la cadence, mais met également en danger les cyclistes, tout en 'amplifiant le stress pour le personnel de conduite', regrette l'UTP.

L'Union constate que de nombreuses villes s'efforcent de développer les bandes et pistes cyclables destinées aux vélos, parfois au détriment des couloirs pour les bus. Elle avertit cependant que le fait que les transports publics doivent partager la route avec le reste des usagers peut résulter en des temps de parcours plus longs et une ponctualité moindre. L'Union regrette aussi que des voies réservées aux bus soient supprimées pour gagner de l'espace urbain.

Moins attractif et plus cher

L'UTP note que tous ces défis ont un 'effet doublement négatif' sur les transports publics, tant par des pertes d'efficacité dans l'exploitation que du fait des augmentations des coûts d'investissement et d'exploitation. Autrement dit, le 'produit transports publics perd en attrait tout en devenant plus cher'.

L'UTP ne rejette pas le principe des mesures d'apaisement du trafic et les réaffectations de surfaces visant à améliorer la qualité de vie, précise-t-elle. Cependant, elle souligne que les transports publics ont besoin de 'suffisamment de place et de bonnes conditions-cadres' pour garantir ponctualité, fiabilité, qualité et attractivité, synonymes de mobilité urbaine durable.

Interventions réclamées

L'UTP exige donc certaines 'interventions adéquates' en ce sens, notamment des voies de circulation 'suffisamment larges' et exemptes de ralentisseurs et autres chicanes. Elle demande aussi que les zones 30 constituent 'une exception sur les axes principaux' et souhaite que les entreprises de transports soient impliquées dans la planification de telles zones.

L'UTP demande encore de modifier la règle actuelle de priorité de droite dans les zones 30, et ne veut plus devoir accueillir des cyclistes dans les voies de bus. 'Cela nécessite d’encourager la construction de pistes ou bandes cyclables séparées', note-t-elle.

En outre, pour continuer à faire 'partie de la solution' dans le cadre des stratégies climatiques et énergétiques des collectivités publiques, les transports publics routiers ont besoin de 'décarboner rapidement' leurs flottes de véhicules. L'UTP demande donc 'de bons financements initiaux et [des] procédures de planification et d’autorisation simples aux niveaux communal, cantonal et fédéral'.

/ATS