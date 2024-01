Li Qiang et Viola Amherd ont débuté leur rencontre près de Berne

Le Premier ministre chinois Li Qiang et la présidente de la Confédération Viola Amherd ont débuté leur tête-à-tête lundi matin dans la région de Berne. Cette discussion doit être suivie d'une rencontre officielle entre les deux délégations.

M. Li a été accueilli dimanche à l'aéroport de Zurich par Mme Amherd. Lundi, leur rencontre se déroule au Domaine du Lohn, à Kehrsatz (BE), où la présidente de la Confédération l'a reçu avec les honneurs militaires. Le Premier ministre chinois devrait aussi échanger avec le chef du Département fédéral de l'économie, Guy Parmelin.

L'accord de libre-échange entre la Suisse et la Chine pourrait être l'un des thèmes abordés. Berne serait intéressé à élargir l'accord existant, mais les dernières rencontres remontent à 2018. Au total, la Chine est le troisième partenaire le plus important de la Suisse après l'UE et les Etats-Unis.

Mme Amherd et M. Li se retrouveront ensuite mardi au Forum économique mondial (WEF) de Davos (GR).

/ATS