Liban: journaliste tuée par une frappe israélienne

Une journaliste libanaise a été tuée mercredi par une frappe israélienne dans le sud du pays, malgré la trêve dont Beyrouth va demander la prolongation pour un mois lors de pourparlers prévus jeudi entre les deux pays à Washington.

Avant l'annonce du décès de la journaliste, Amal Khalil, l'agence de presse libanaise officielle, Ani, avait fait état de quatre personnes tuées par des frappes israéliennes dans l'est et le sud du pays.

Amal Khalil, qui couvrait le conflit dans la ville de al-Tiri avec une collègue, Zeinab Faraj - qui a été blessée -, a été 'tuée à la suite d'une frappe aérienne' israélienne, selon la Défense civile.

Le ministre libanais de l'Information, Paul Morcos, a fait part sur X de sa 'profonde tristesse' pour la mort de cette journaliste, 'prise pour cible par l'armée israélienne alors qu'elle accomplissait son devoir professionnel'.

'Le ciblage des journalistes est un crime grave et une violation flagrante du droit international humanitaire, face auxquels nous ne resterons pas silencieux', a-t-il ajouté, à la veille de la nouvelle session de discussions prévue entre les deux pays, au niveau des ambassadeurs sous l'égide des Etats-Unis.

'Arrêt total des agressions'

Israël a affirmé avant ces discussions ne pas avoir de 'désaccords sérieux' avec le Liban, l'appelant à 'travailler ensemble' contre le Hezbollah pro-iranien.

Une trêve de dix jours, qui expire dimanche, est entrée en vigueur le 17 avril après une première rencontre entre les ambassadeurs des deux pays, toujours en état de guerre.

L'armée israélienne a de son côté affirmé avoir frappé dans le secteur de al-Tiri un véhicule quittant une 'structure militaire' du Hezbollah, 'après avoir identifié des individus violant les arrangements de cessez-le-feu', puis avoir frappé la 'structure'.

A Washington, 'le Liban demandera une prolongation d'un mois de la trêve, le strict respect du cessez-le-feu et l'arrêt par Israël des opérations de dynamitage et de destruction dans les zones où il est présent', a indiqué une source officielle à l'AFP.

Le président Joseph Aoun a de son côté déclaré mercredi que 'des contacts sont en cours pour prolonger le cessez-le-feu'.

Il a ajouté que le but des futures négociations directes est notamment 'l'arrêt total des agressions israéliennes et le retrait israélien du territoire libanais'.

'Un seul obstacle'

Le ministre israélien des Affaires étrangères Gideon Saar a affirmé de son côté qu'Israël n'avait 'pas de désaccords sérieux' avec le Liban.

'Il y a un seul obstacle à la paix et à la normalisation entre les deux pays, c'est le Hezbollah', a-t-il ajouté.

'Demain, les discussions directes entre Israël et le Liban reprendront à Washington. Je lance un appel au gouvernement du Liban: travaillons ensemble contre l'Etat terroriste que le Hezbollah a construit sur votre territoire', a poursuivi le ministre.

Le Hezbollah, qui a entraîné le Liban dans la guerre régionale avec l'Iran le 2 mars en lançant une attaque sur Israël, est opposé à ces discussions.

Les frappes lancées par Israël sur le Liban depuis cette date ont fait 2454 morts et plus d'un million de déplacés, selon le dernier bilan officiel.

L'armée israélienne qui a pénétré en territoire libanais y a établi une 'ligne jaune' de séparation dans le sud, comme dans la bande de Gaza, disant vouloir protéger la population du nord d'Israël.

Le Hezbollah a pour sa part revendiqué une attaque mardi sur le nord d'Israël en riposte à ses violations 'flagrantes' du cessez-le-feu, pour la première fois depuis son entrée en vigueur le 17 avril.

Mercredi, l'armée israélienne a annoncé avoir tué la veille deux 'terroristes' qui avaient 'franchi la ligne de défense avancée et se sont approchés des soldats'.

Selon les termes de la trêve, Israël affirme se réserver le droit d'agir contre des 'attaques planifiées, imminentes ou en cours' au Liban.

La trêve avait été réclamée par Téhéran comme l'une des conditions à la reprise de pourparlers avec Washington, en vue d'aboutir à une paix durable entre l'Iran et les Etats-Unis.

/ATS