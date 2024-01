Ligne de train interrompue entre Frutigen (BE) et Viège (VS)

La ligne entre Frutigen (BE) et Viège (VS) à travers le tunnel de base du Lötschberg est interrompue depuis 5h30 lundi en raison d'une panne d'aiguillage. Les trains concernés sont déviés par la ligne de faîte du Lötschberg via Kandersteg (BE) et Goppenstein (VS).

Le temps de trajet sera par conséquent prolongé et les passagers devront parfois prendre des trains de remplacement à Spiez (BE) et Brigue (VS), a indiqué le BLS à l'agence Keystone-ATS. La durée de l'interruption ne peut pas encore être estimée. Selon le BLS, il n'y a pas de lien avec les conditions météorologiques actuelles.

/ATS