Ligne perturbée entre Bâle et Olten

La ligne entre Bâle et Olten est perturbée en raison de dérangements techniques sur les voies. Des retards, des suppressions de trains et des détournements sont à prévoir jusqu'à midi, indiquent les CFF vendredi sur leur site internet.

Plusieurs IC et les TGV sont touchés par la perturbation. Les voyageurs au départ de Bâle en direction de Lucerne, Arth-Goldau, Bellinzone, Lugano et Milan doivent passer par Zurich tandis que ceux à destination d'Olten, Berne, Aarau et Lenzbourg doivent transiter par Brugg (AG).

/ATS