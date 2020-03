Lindt & Sprüngli maintient son dividende spécial malgré le virus

Lindt & Sprüngli annule ses objectifs 2020 au regard des conséquences du coronavirus sur ses activités. Le chocolatier maintient toutefois son dividende spécial anniversaire et se dit paré pour affronter la crise.

'L'ampleur et la durée de la pandémie étant encore incertaines, les perspectives financières pour 2020 ne sont plus valables', a fait savoir Lindt & Sprüngli dans un communiqué mardi. Début mars, il expliquait vouloir poursuivre ses plans d'expansion cette année.

Le chocolatier des bords du lac de Zurich a 'connu un bon début d'exercice avec des gains de parts de marché dans tous les marchés stratégiques importants'. Mais depuis début mars, il ressent les effets de la crise liée au Covid-19. Les conséquences se font surtout sentir dans 'le secteur du Travel Retail, le propre réseau de magasins du groupe, l'activité de produits gastronomiques et le commerce de détail dans certains marchés'.

Dans le même temps, le commerce en ligne, la livraison à domicile et les services de collecte dans certaines boutiques ont gagné en importance.

Lindt & Sprüngli confirme malgré tout son objectif de croissance organique des ventes à moyen et long terme de 5 à 7% et une amélioration de la marge opérationnelle de 20 à 40 points de base. Il versera aussi son dividende majoré de 75%, soit 1750 francs par nominative et 175 francs par bon de participation au titres de 2019.

Le fabricant de pralinés et tablettes de chocolat estime pouvoir compter sur un modèle d'affaires solide, des finances stables et un engagement fort de ses employés pour 'pouvoir maîtriser le ralentissement économique actuel et obtenir à nouveau de bons résultats après la reprise'.

/ATS