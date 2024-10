Logitech affiche un fructueux 2e trimestre

Logitech a enregistré une hausse des ventes et des excédents au 2e trimestre de son exercice décalé 2024/25, dépassant partiellement les attentes du marché. Le fabricant d'accessoires et périphériques informatiques relève ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice.

Entre juillet et fin septembre, le groupe lausannois a inscrit un chiffre d'affaires en hausse de 6% à 1,12 milliard de dollars, alors que le résultat d'exploitation (Ebit) selon la norme Gaap a crû de 3% à 161 millions, a-t-il annoncé mardi.

Le bénéfice net (Gaap) est quant à lui ressorti à 145,5 millions, en croissance de 6% comparé au deuxième trimestre 2023-2024.

Ces chiffres clés sont en partie conformes aux prévisions des analystes consultés par l'agence AWP. Alors que les recettes répondent aux projections, l'Ebit et le profit net les manquent de peu.

La direction a, une nouvelle fois, légèrement relevé ses prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2024-2025. La barre pour le chiffre d'affaires se situe désormais entre 4,39 et 4,47 milliards de dollars, contre 4,34 à 4,43 milliards initialement, à la faveur d'une croissance de 2% à 4% (1% à 3% avant). Le bénéfice d'exploitation non Gaap doit s'établir entre 720 à 750 millions (700 à 730 millions).

Conviés début septembre en assemblée générale, les actionnaires de Logitech avaient tranché le différend entre le fondateur Daniel Borel et la présidente Wendy Becker en faveur de cette dernière, reconduisant son mandat pour une nouvelle et dernière année. Guy Gecht, que Daniel Borel souhaitait voire accéder au faîte de l'organe de surveillance en lieu et place de sa titulaire, avait indiqué avant le scrutin qu'il aurait décliné une élection à la présidence.

Du côté des instances dirigeantes toujours, Matteo Anversa occupe depuis septembre le poste de directeur financier, libérant ainsi la comptable en cheffe Meeta Sunderwala d'une fonction qu'elle assumait à titre intermédiaire suite au départ inopiné du titulaire précédent, Charles Boynton.

/ATS