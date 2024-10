Loi radio/TV: modification bien reçue en consultation

La modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV) a été largement saluée en consultation. Selon ce projet, les radios et les chaînes de télévision locales devraient à l'avenir recevoir davantage d'argent du pot commun de la redevance.

La branche salue globalement les modifications proposées pour améliorer les conditions financières des diffuseurs régionaux.

L'extension du champ d'application de la LRTV aux médias électroniques suscite toutefois quelques critiques isolées. Plusieurs associations considèrent que la promotion des médias électroniques est nécessaire, mais souhaitent mener cette discussion en dehors du cadre de cette loi.

Les radios et télévisions privées devraient recevoir à l'avenir 6% à 8% de la redevance, contre 4% à 6% actuellement. Le paquet contient en outre un soutien aux institutions de formation et de formation continue pour les professionnels des médias, ainsi qu'aux agences de presse comme Keystone-ATS et aux organismes d'autorégulation comme le Conseil de la presse.

/ATS