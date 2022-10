Londres annule « presque toutes » les mesures fiscales annoncées

Le nouveau ministre des Finances Jeremy Hunt a annoncé lundi l'annulation de 'presque toutes les mesures fiscales' annoncées il y a trois semaines par son prédécesseur Kwasi Kwarteng. Celles-ci avaient plongé les marchés britanniques dans la tourmente.

M. Hunt, nommé vendredi dans l'urgence, a martelé que la priorité du gouvernement britannique était de restaurer 'la stabilité'. Parmi les principales mesures dévoilées lundi, le plafond des factures énergétiques pour tous les ménages sera finalement en vigueur jusqu'à avril seulement et non plus pour deux ans.

'D'autres décisions difficiles' sont à venir pour les dépenses gouvernementales comme les impôts, a-t-il ajouté.

