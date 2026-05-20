Longs embouteillages à prévoir à la Pentecôte

Viasuisse et le TCS s'attendent à un trafic intense et à de longs embouteillages ce week-end de la Pentecôte. Samedi, 20 kilomètres de bouchons sont prévus devant le portail nord du tunnel du Gothard.

Les embouteillages pourraient ainsi durer deux fois plus qu'à l'Ascension. Selon Viasuisse, le week-end de l'Ascension est resté 'dans des limites raisonnables' cette année, avec des bouchons de 10 kilomètres au maximum.

Le TCS prévoit pour vendredi un temps d'attente prolongé devant l'entrée nord du Gothard. Il est conseillé d'éviter les heures de pointe. Les retours du lundi sont généralement moins chargés.

Depuis le 8 mai, la route du col du Gothard est à nouveau ouverte. Afin d'éviter le trafic de contournement à travers les communes voisines, la sortie d'autoroute prolongée de Göschenen a été remise en service à la belle saison. Cette bretelle d'une longueur de 3 km permet d'éviter l'engorgement de la route cantonale à partir de Wassen (UR) en cas de bouchons au portail nord du tunnel du Gothard.

/ATS