Lonza propose un nouveau membre pour le conseil d'administration

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a proposé la nomination d'un nouveau membre au conseil d'administration.

Lors de la prochaine assemblée générale, David Meline sera candidat, alors que l'administrateur Olivier Verscheure ne briguera pas de nouveau mandat, précise jeudi l'entreprise bâloise.

Citoyen suisso-américain, David Meline a travaillé au sein de plusieurs sociétés pharmaceutiques et biotechnologiques. Pendant la pandémie de Covid-19, il était le directeur financier (CFO) de Moderna, une fonction qu'il avait déjà occupée pour Amgen auparavant. Il siège également comme administrateur au sein de HP, Pacific Biosciences of California et ABB.

Lors de la prochaine assemblée générale, en mai 2025, les actionnaires se prononceront sur l'intégration de M. Meline au conseil d'administration.

De son côté, M. Vescheure quittera l'organe de surveillance, duquel il était membre depuis 2018.

/ATS