Lonza relève son dividende après un solide exercice 2025

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a enregistré un solide bénéfice net en 2025 ...
Photo: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS

Le fournisseur de l'industrie pharmaceutique Lonza a enregistré un solide bénéfice net en 2025, de 909 millions de francs, après 602 millions en 2024. Les actionnaires se verront proposer un dividende en hausse d'un quart à 5,0 francs par titre.

Le chiffre d'affaires des activités poursuivies a totalisé 6,53 milliards, en hausse de 19,2% sur un an, précise mercredi l'entreprise bâloise dans un communiqué. La croissance à taux de change constants (tcc) a atteint 21,7%.

Le résultat d'exploitation de base (core Ebitda) a enflé d'un quart à 2,06 milliards de francs, pour une marge afférente de 31,6%, en hausse de 1,4 point de pourcentage.

Inscrites dans les activités non poursuivies, la division dédiée aux capsules (CHI), dont Lonza veut se défaire, a vu ses ventes progresser de 3,9% (tcc) tandis que la marge opérationnelle (core Ebtida) a atteint 25,9% (+1,6 point).

Les perspectives sont positives pour l'exercice en cours et Lonza continuera de profiter du besoin des entreprises pharmaceutiques de faire évoluer leurs chaînes d'approvisionnement pour que celles-ci soient plus régionales. Le chiffre d'affaires devrait croître d'environ 11-12% à périmètre constant, mais les effets de change devraient avoir un impact négatif sur les ventes de l'ordre de 2%. La marge Ebitda de base devrait se hisser au-delà des 32%.

/ATS
 

