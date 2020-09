Lonza s'associe à LamKap Bio dans la lutte contre le cancer

Le sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza a annoncé jeudi la conclusion d'un partenariat avec le groupe biotechnologique schwytzois LamKap Bio dans le développement et la production d'anticorps destinés à lutter contre le cancer.

Selon les termes de l'accord, dont les contours financiers n'ont pas été divulgués, la firme rhénane reprendra le développement des lignées et processus cellulaires, ainsi que la production de substances médicamenteuses et les services pour deux anticorps bispécifiques 100% humains de LamKap, précise Lonza dans un communiqué.

Le groupe rhénan va construire des lignées cellulaires et produire les médicaments candidats de LamKap dans ses sites de Slough, au Royaume-Uni, et de Hayward, aux États-Unis. Le programme de développement de lignées cellulaires LightPath devrait débuter au 3e trimestre et fournir au laboratoire schwytzois le matériel nécessaire aux études de phase I.

La formulation des substances médicamenteuses en phase initiale et les études de stabilité seront réalisées à Bâle par Lonza.

Les anticorps développées par LamKap sont conçus pour se lier simultanément à deux antigènes différents. Ces derniers peuvent être localisés soit sur un seul type de cellule, soit sur deux types de cellules différents.

Les anticorps bispécifiques peuvent en outre être utilisés tant en monothérapie qu'en combinaison avec d'autres substances, ce qui permet de reprogrammer les cellules T pour éliminer les cellules tumorales.

