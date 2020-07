Lonza se sépare de ses spécialités chimiques

Le chimiste et sous-traitant de l'industrie pharmaceutique Lonza poursuit son recentrement sur le domaine de la santé, avec la mise en vente prévue au cours du second semestre de sa subdivision Specialty Ingredients (LSI).

Le groupe rhénano-valaisan assure à l'occasion de la publication de son rapport semestriel avoir déjà réalisé l'essentiel du travail préparatoire pour cette externalisation.

Sur le plan opérationnel, le détenteur de la meilleure performance boursière depuis le début de l'année n'a pas déçu les observateurs.

Le chiffre d'affaires semestriel a progressé de 3,3% à 3,07 milliards de francs et l'excédent brut d'exploitation (Ebitda) de base - apuré de tout élément jugé exceptionnel - de 7,9% à 893 millions. Le bénéfice net s'est envolé de plus d'un cinquième à 478 millions.

La principale subdivision Pharma Biotech and Nutrition (LPBN) a affiché une croissance de plus de 10% pour générer des recettes de 2,23 milliards. La marge Ebitda de base a gagné 90 points de base (pb) à 34,1%, pour un résultat afférent de 760 millions. Les revenus de LSI ont stagné à 819 millions et l'Ebitda de base s'est érodé de 1,2% à 161 millions.

Les analystes sondés par AWP avaient vu presque tout juste en termes de chiffre d'affaires, mais plafonnaient l'Ebitda de base à 890 millions.

La direction anticipe toujours sur l'ensemble de l'exercice une croissance supérieure à 5%, assortie d'une marge opérationnelle ajustée stable. Le groupe prévient toutefois que ces perspectives sont à prendre avec précautions en ces temps d'incertitudes.

