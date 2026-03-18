Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois en Inde

Leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique, biotechnologique et chimique, Lonza va ...
Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois en Inde

Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois en Inde

Photo: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT

Leader mondial de la sous-traitance pharmaceutique, biotechnologique et chimique, Lonza va délocaliser une quarantaine d'emplois, dont certains de Viège (VS) à Hyderabad (Inde) pour fin 2026. L'information a été transmise aux collaborateurs concernés et aux syndicats.

'Lonza étend son modèle de services centralisés, qui couvre actuellement la finance, les ressources humaines, l’informatique et les achats, afin de prendre en charge des fonctions supplémentaires telles que (le contrôle) qualité, la chaîne d’approvisionnement et le marketing', précise le service de presse de Lonza, sollicité mercredi par Keystone-ATS.

'Certaines activités et fonctions seront progressivement transférées vers nos centres à bas coûts, y compris quelques postes fonctionnels actuellement basés à Viège', précise la multinationale.

Le nombre d'une quarantaine de délocalisations a été confirmé à Keystone-ATS, tant par le syndicat Unia que par l'Etat du Valais, sans que le nombre de salariés du site de Viège touchés n'ait été communiqué par l'entreprise.

/ATS
 

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