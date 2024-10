Lourde chute des exportations horlogères en septembre

Les exportations horlogères suisses ont dégringolé en septembre, affichant le plus grand recul mensuel de l'année. La Chine et Hong Kong ont été responsables des deux tiers de ce recul.

La branche a envoyé au cours du mois sous revue des garde-temps à l'étranger pour une valeur totale de 2,05 milliards de francs, soit une chute de 12,4% par rapport à septembre 2023. Sur les neuf premiers mois de l'année, elle 'a vu son chiffre d'affaires à l'exportation diminuer de 2,7% par rapport à' la même période l'an passé, a souligné la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) dans un communiqué jeudi. En août, les exportations avaient encore bondi de quasiment 7%.

Tant le nombre de pièces que la valeur ont fondu, respectivement de 21% et de presque 13%. Tous les segments de prix se sont inscrits en baisse.

'La majorité des marchés ont enregistré un recul significatif en septembre, alors que quelques débouchés se sont maintenus en hausse', a ajouté la FH. Parmi les baisses les plus conséquentes, le Royaume-Uni (-10,7%), Hong Kong (-34,6%), la Chine (-49,7%) et Singapour (-13,9%) ont généré à eux seuls plus de 80% du repli au niveau mondial.

La Corée du Sud (-19,8%), Taïwan (-29,8%) et la Thaïlande (-34,6%) ont aussi accusé une contraction importante. Le continent asiatique (-22,6%) a ainsi présenté de loin le plus mauvais résultat mensuel, tandis que l'Europe (-3,4%) a connu une situation moins préoccupante, notamment grâce à l'Allemagne (+5,7%) et à l'Espagne (+5,3%).

Les Etats-Unis (+2,4%), toujours en croissance, ont encore renforcé leur place de premier débouché pour l'horlogerie suisse.

/ATS