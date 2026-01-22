M. Cassis annonce compter se rendre personnellement en Russie

M. Cassis annonce compter se rendre personnellement en Russie

Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Le ministre des affaires étrangères Ignazio Cassis compte se rendre personnellement en Russie dans le cadre de la présidence suisse de l'OSCE, a-t-il dit mercredi en marge du WEF. Aucune date n'a été donnée, la situation en Ukraine devant d'abord évoluer.

/ATS
 

