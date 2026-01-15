Macron appelle à des « efforts à la mesure de notre rude époque »

Le président français Emmanuel Macron appelle à des 'efforts à la mesure de notre rude époque' ...
Photo: KEYSTONE/EPA/PHILIPPE MAGONI / POOL

Le président français Emmanuel Macron appelle à des 'efforts à la mesure de notre rude époque' pour 'être puissants dans ce monde si brutal'. Il a réclamé jeudi à Istres 36 milliards d'euros de plus d'ici 2030 pour les armées afin d''accélérer notre réarmement'.

