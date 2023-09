Manifestation à Delémont contre le projet de géothermie profonde

La contestation contre le projet de géothermie profonde à Haute-Sorne, dans le canton du Jura, ne faiblit pas. Un millier d'opposants ont défilé samedi dans les rues de Delémont pour exiger l'arrêt de cette expérience.

A l'appel de l'association Citoyens responsables Jura (CRJ), les manifestants ont bruyamment exigé l'abandon d'un projet qui représente selon eux des dangers pour la population et pour l'environnement. 'Démocratie bafouée', a scandé la foule.

'Nous voulons montrer au Gouvernement que le peuple est toujours plus nombreux contre ce projet et qu'il doit être entendu', a déclaré à Keystone-ATS le président de CRJ Jack Aubry. Les orateurs ont dénoncé avec véhémence l'attitude du Gouvernement avant que la foule n'entonne la Rauracienne.

Ce projet a pour but d'extraire de la chaleur du sous-sol pour fournir de l'énergie renouvelable et disponible toute l'année. La production d'énergie pourrait intervenir à l'horizon 2028-2029 et fournir de l'électricité de quelque 6000 ménages

/ATS