Manor: Roland Armbruster nommé directeur général

Roland Armbruster s'apprête à reprendre les rênes du groupe de grands magasins Manor des mains de Jérôme Gilg. Le nouveau patron se donne pour priorité le développement de l'offre et la numérisation des processus.

M. Armbruster prendra ses nouvelles fonctions au 1er février, écrit Manor, propriété de Maus Frères, mercredi dans un communiqué. Il succède à M. Gilg, qui avait repris la direction générale il y a quatre ans. M. Armbruster était jusqu'ici directeur général de l'italien Gruppo Coin. Auparavant, il a occupé différents postes dans des groupes de grands magasins, parmi lesquels les allemands KaDeWe et Karstadt.

Le nouveau directeur général aura pour priorité de développer l'offre, mais également de renforcer la numérisation et la simplification des processus et des méthodes de travail, indique le communiqué.

'Roland Armbruster apporte sa connaissance du secteur et son expérience internationale pour continuer à transformer et dynamiser Manor, une entreprise plus que centenaire qui occupe une place toute particulière dans notre groupe', a déclaré Thierry Guibert, directeur général du groupe Maus Frères.

Le 20 janvier, la Handelszeitung avait évoqué des rumeurs selon lesquelles Maus Frères souhaitait vendre Manor. 'Il est bien possible que nous en entendions parler la semaine prochaine', écrivait le journal. Interrogé, M. Gilg avait démenti. Maus Frères n'avait pas davantage commenté.

/ATS