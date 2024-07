Mariage et pluie de stars pour la plus riche famille d'Inde

Le magnat indien Mukesh Ambani, l'homme le plus riche d'Asie, célèbre par des festivités grandioses le mariage de son fils. L'occasion d'afficher son immense fortune dans un pays qui connaît une croissance accélérée malgré des inégalités toujours criantes.

Anant, le fils cadet de Mukesh Ambani, et sa future épouse Radhika Merchant, tous deux âgés de 29 ans, se connaissent depuis l'enfance. Leur union sera célébrée au cours d'une cérémonie hindoue de trois jours qui débute vendredi à Bombay.

Pour l'homme le plus riche d'Asie, ce mariage extravagant n'est pas une première. Il avait organisé le mariage le plus cher de l'Inde pour sa fille en 2018, d'un coût estimé à 100 millions de dollars, avec un concert de la star américaine de la pop Beyoncé.

Les trois jours de festivités de cette semaine s'annoncent encore plus extravagants. Les soeurs Kardashian, stars de téléréalité devenues femmes d'affaires, sont arrivées en Inde et doivent assister au mariage. Les anciens premiers ministres britannique Boris Johnson et Tony Blair ont aussi été repérés par la presse à l'aéroport de Bombay.

Pléthore de patrons de grands groupes mondiaux, de stars et de responsables politiques sont attendus pour l'occasion dans la capitale économique de l'Inde en pleine mousson.

Festivités depuis plusieurs mois

La cérémonie de mariage a été précédée de plusieurs fêtes fastueuses ces derniers mois avec une croisière en Europe pour 1200 invités, un temple hindou spécialement construit et des concerts assurés par des stars allant de la star de R&B Rihanna au chanteur canadien Justin Bieber.

M. Ambani, 67 ans, président de Reliance Industries, affiche une fortune de plus de 123 milliards de dollars, qui fait de lui la 11e personne la plus riche au monde, selon la liste des milliardaires de Forbes.

Allié clé du Premier ministre nationaliste Narendra Modi, M. Ambani a hérité d'une entreprise industrielle florissante dans le pétrole, le gaz et les produits pétrochimiques. Il en a fait un conglomérat diversifié allant du pétrole aux télécoms en passant par la distribution et une équipe de cricket. La demeure familiale, Antilia, un gratte-ciel de 27 étages construit pour plus d'un milliard de dollars avec 600 employés, fait figure de monument à Bombay.

Croisière en Méditerrannée

La fiancée Radhika Merchant est, elle, la fille de magnats de l'industrie pharmaceutique. Le coup d'envoi des célébrations précédant le mariage a été donné en mars, dans l'Etat de Gujarat, avec trois jours de fastueuses festivités pour plus de 1500 convives.

La pop star Rihanna y a donné son premier concert depuis le Superbowl devant un parterre d'invités dont le fondateur de Facebook Mark Zuckerberg et Ivanka, la fille de l'ancien président américain Donald Trump.

Les convives ont visité un centre de protection d'animaux exotiques que possède le magnat ainsi qu'un temple hindou spécialement construit pour l'occasion.

La deuxième étape, en juin, était une croisière de quatre jours en Méditerranée avec 1200 invités, a raconté la fiancée Radhika Merchant au magazine Vogue.

La pop star Katy Perry s'est produite lors d'un bal masqué dans un château français à Cannes, tandis que les Backstreet Boys et le rappeur américain Pitbull ont également assuré le spectacle. Le DJ David Guetta a joué lors d'une soirée costumée avec des invités en toges, en mer.

La croisière s'est terminée à Portofino, en Italie, où le ténor Andrea Bocelli a donné une sérénade sur la place de la ville.

Multitude de robes personnalisées

Les heureux convives avaient reçu leur invitation dans un coffre comprenant un mini temple d'argent.

La future mariée a porté une multitude de robes, plus sophistiquées les unes que les autres: des modèles personnalisés conçus par Versace, Dolce & Gabbana ou une robe vintage Yves Saint Laurent pour Dior, a-t-elle confié à Vogue.

Une autre robe en mousseline de soie était imprimée des mots d'une lettre d'amour de son fiancé, a rapporté le magazine.

'Je veux pouvoir la montrer à mes enfants et à mes petits-enfants, et leur dire 'voilà ce qu'était notre amour', a déclaré la jeune femme.

Inégalités persistantes

L'Inde, cinquième plus grande économie au monde, continue à connaître une croissance parmi les plus rapides de la planète. Mais en dépit de progrès considérables, le pays le plus peuplé du monde connaît un chômage important.

Signe des fortes inégalités persistantes dans le pays, 1% des 1,4 milliard d'habitants de l'Inde gagnent plus d'un cinquième de sa richesse, selon le World Inequality Lab.

Sans doute pour désamorcer les critiques, M. Ambani a organisé un festin pour 50'000 personnes dans sa ville natale de Jamnagar, dans l'Etat du Gujarat, au début des festivités.

Il a également organisé des noces collectives pour 52 couples défavorisés près de Bombay, promettant de financer 'des centaines d'autres mariages de ce type' dans toute l'Inde.

/ATS