Mario Botta rénove le siège de la banque cantonale à Fribourg

Inauguré en 1982, le siège de la Banque cantonale de Fribourg (BCF) entame une cure de jouvence. Le soin d'orchestrer le projet revient à son créateur, l’architecte tessinois Mario Botta, qui a redessiné les contours d'un bâtiment emblématique du chef-lieu cantonal.

Les travaux, estimés à 4 millions de francs, devraient s'achever d’ici à fin 2025, a indiqué mercredi le directeur général de la BCF Daniel Wenger. L’accès principal à la banque et le hall des guichets seront réaménagés. Au premier étage, les transformations permettront d’accueillir les clients dans un espace entièrement revisité.

La banque avait racheté les bâtiments du Gambrinus et des GFM (pour chemins de fer Gruyère-Fribourg-Morat) sis au début du boulevard de Pérolles en 1975, avant de lancer un an plus tard un concours avec pour mandat la construction du nouveau siège.

Mario Botta, 81 ans aujourd'hui, avait alors remporté le premier prix. Le chantier avait commencé au printemps 1978. Et l’oeuvre, véritable point de repère dans la ville, a été inaugurée le 17 novembre 1982.

/ATS