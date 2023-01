Marks and Spencer investit dans de nouveaux magasins au Royaume-Uni

La chaîne britannique Marks and Spencer (M&S) a annoncé lundi investir 480 millions de livres (542 millions de francs) pour ouvrir 20 magasins généralistes à travers le Royaume-Uni, dans le cadre d'un plan qui en voit disparaître des dizaines d'autres.

'Cet investissement générera plus de 3400 nouveaux emplois à travers le pays', a fait valoir dans un communiqué l'entreprise qui avait annoncé l'accélération en octobre d'un plan visant à fermer les magasins 'à faible productivité', en particulier dans les centres-villes, et à en ouvrir d'autres, focalisés notamment sur l'alimentation.

Cette stratégie de 'rotation de magasins' au Royaume-Uni s'inscrit dans la foulée d'un plan de restructuration lancé en 2020 en raison de la pandémie consistant à supprimer 7000 emplois, qui confirmait aussi une stratégie de modernisation de ses sites entamée quelques années plus tôt.

L'enseigne avait précisé à l'automne dernier vouloir fermer 67 magasins généralistes sur 247 et augmenter d'un tiers le nombre de magasins d'alimentation, avec 104 ouvertures, ajoutant vouloir achever dans les trois ans ce plan initialement prévu sur cinq.

Marks and Spencer avait en outre annoncé fin 2021 la fermeture de plus de la moitié de ses sites en France en raison de problèmes d'approvisionnement liés au Brexit.

'Notre programme de rotation de sites consiste à nous assurer que nous avons les bons magasins, au bon endroit, avec le bon espace', a justifié le co-directeur général de M&S Stuart Machin, cité dans le communiqué.

Le groupe a annoncé la semaine dernière avoir réalisé des ventes record à Noël, se félicitant d'une performance meilleure que la moyenne du secteur, porté notamment par une bonne tenue dans l'habillement et la décoration, ses points faibles ces dernières années comparé à l'alimentation.

Selon M&S, les performances de ses nouveaux magasins et des magasins récemment rénovés dépassent ses attentes, citant en exemple un magasin 'vieillissant' du centre-ville de Chesterfield (centre de l'Angleterre) récemment déménagé un peu plus loin et qui a vu ses ventes doubler sur un an.

Parmi les nouvelles ouvertures prévues sur l'exercice 2023/2024 figurent notamment des magasins généralistes situés dans des grands centres commerciaux de Leeds, Liverpool, Birmingham ou Manchester.

