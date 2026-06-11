Martigny: la Foire du Valais fera son cinéma

L'édition 2026 de la Foire du Valais se tiendra à Martigny du 2 au 11 octobre prochain. Pour sa 66e édition, la plus grande foire commerciale de Suisse romande mettra à l'honneur le cinéma. La Haute-Savoie en sera la région d'honneur.

'Notre volonté est de poser un regard légèrement différent sur ce qui fait la force de la Foire: ses rencontres, ses visages, ses traditions, ses émotions, ses surprises et cette énergie populaire qui rassemble chaque automne le Valais, mais aussi une large partie de la Suisse romande', expliquent jeudi les organisateurs dans un communiqué.

Cette thématique prendra forme grâce à une collaboration avec l'Association Valais Films, Valais Film Commission, Studio13 et le FIFF (le Festival international du film de Fribourg). Des courts-métrages seront réalisés durant la Foire, afin de porter 'un regard cinématographique, sensible et original sur ce rendez-vous populaire'. Ces films seront présentés le deuxième samedi de la Foire.

L'exposition 'Bollywood, l'Inde fait son cinéma' constituera l'une des attractions. Sur environ 500 m2, cette exposition itinérante proposera un parcours à travers les codes de Bollywood: loges d'acteurs, costumes et maquillage, lieux de tournage, traditions du mariage indien, décors de palais, scènes de rues, ambiances sonores, photographies et vidéos. Un village d'animations d'environ 600 m2 prolongera l'expérience avec de la musique, de la danse, un restaurant, un salon de thé et une douzaine de stands d'artisans.

Près de 250'000 visiteurs attendus

La Foire du Valais accueillera cette année le Département de la Haute-Savoie comme région d'Honneur. L'occasion pour elle de faire découvrir ou redécouvrir son territoire et ses produits du terroir. Commune invitée et hôte d'Honneur, Port-Valais fera rayonner le Chablais à Martigny Expo.

La Foire du Valais reste avant tout une foire commerciale. Plus de 400 exposants seront réunis à Martigny Expo, entre artisans, commerçants, producteurs, créateurs, restaurateurs, entreprises, institutions et partenaires. Près de 250'000 visiteurs sont attendus en l'espace de neuf jours.

Cette édition 2026 sera également la première depuis l'inscription officielle de la Foire du Valais comme élément du patrimoine culturel immatériel du Canton du Valais.

/ATS