Mattel: les ventes marquent un coup d'arrêt à l'approche des fêtes

Mattel, qui profitait depuis mi-2020 d'une demande robuste pour ses poupées Barbie, ses jeux de sociétés et ses jouets, a vu son chiffre d'affaires stagner au troisième trimestre et s'attend à un possible impact de l'inflation sur ses ventes pendant les fêtes.

Le groupe a profité pendant deux ans de l'engouement pour ses produits de la part des familles confinées au début de la pandémie.

Mais de juillet à septembre, le chiffre d'affaires du groupe est resté stable, à 1,76 milliard de dollars. Sans l'impact des effets de change, il aurait légèrement augmenté de 3%.

'Même s'il est encore tôt, nous n'avons pas vu d'impact significatif (de la hausse des prix des produits Mattel) sur la demande des consommateurs', a assuré le patron de l'entreprise, Ynon Kreiz, lors d'une conférence téléphonique avec des analystes. Et la hausse des prix de ses produits, liée à des mesures d'économies, a permis de compenser l'augmentation de ses coûts, notamment de transport.

Ceci dit, a relevé le responsable, le groupe observe une 'plus grande volatilité liée aux problèmes macroéconomiques, qui pourrait affecter les dépenses des consommateurs'.

Mattel a légèrement révisé à la hausse l'impact du dollar fort sur ses ventes pour l'ensemble de l'année 2022. Et l'entreprise a abaissé ses prévisions de bénéfices ajustés en raison d'un environnement macroéconomique 'plus difficile' et d'une volatilité 'accrue'.

Pour la période des fêtes, le groupe prévoit de faire plus de publicités mais aussi d'accorder plus de rabais.

La demande pour les jeux et jouets reste généralement assez 'résiliente' en temps de récession et le groupe continue à miser sur une croissance de son chiffre d'affaires et de ses bénéfices en 2023, a indiqué Ynon Kreiz.

L'action reculait de près de 5% dans les échanges électroniques suivant la clôture de la Bourse.

/ATS