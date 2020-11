Mégacentre de services Circle ouvert face à l'aéroport de Zurich

L'aéroport de Zurich a inauguré The Circle, un mégacentre de services réunissant commerces, hôtels, restaurants, bureaux, centre de congrès et un site hospitalier sur 180'000 m2. Le complexe en demi-lune et son grand parc font face aux terminaux aéroportuaires.

Copropriétaires du Circle, la société Flughafen Zurich, qui exploite l'aéroport, ainsi que Swiss Life ont présenté le nouveau centre jeudi aux médias réunis à Kloten (ZH). Sa construction a duré cinq ans.

Le complexe rassemble une grande diversité de personnes, de professions et de cultures. 'Il sera animé et apprécié', promet Andreas Schmid, président de Flughafen Zürich, qui y a installé son siège. Sa vie quotidienne sera 'comparable à celle d'un campus'.

Desservi par les CFF, les transports publics zurichois, l'autoroute et le transport aérien, le Circle constitue aussi un défi en pleine crise du coronavirus, a reconnu M. Schmid. Et d'ajouter: 'Il va falloir du temps' pour que le mégacentre puisse exploiter son potentiel.

Magasins, restaurants et le parc sont désormais accessibles au public. L'Hôpital universitaire de Zurich (USZ) a ouvert son nouveau site ambulatoire sur huit étages au début du mois d'octobre. Plus de 5000 patients y ont déjà été traités, a souligné le directeur général de l'USZ Gregor Zünd.

