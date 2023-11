Meilleures connexions en train vers les destinations touristiques

Le nouvel horaire 2024 des CFF dessert mieux les destinations touristiques comme le Valais ou les Grisons. Il prévoit aussi des liaisons directes supplémentaires le week-end de Genève à Coire via Zurich et dans le sens inverse.

A partir du changement d'horaire du 10 décembre, quatre liaisons directes réparties sur toute la journée circuleront ainsi le week-end entre Genève et Coire, ont annoncé lundi les CFF. La compagnie avait déjà introduit deux liaisons directes lors du dernier changement il y a un an.

Les trains RegioExpress (ligne RE 33) effectuent des arrêts supplémentaires entre Genève et Annemasse. Ces arrêts supplémentaires offrent à la clientèle davantage de confort et de flexibilité pour les voyages en ville de Genève ainsi que pour les trajets en provenance ou à destination de la France et du canton de Vaud.

En Valais, afin de se connecter aux nouveaux IC6 le matin et le soir, une relation RegionAlps est mise en place plus tôt, tous les jours de la semaine.

