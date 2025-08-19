Mesures d'économie: les aéroports régionaux, touchés, se défendent

Les huit aéroports régionaux pourraient être fortement touchés par les économies planifiées ...
Photo: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON

Les huit aéroports régionaux pourraient être fortement touchés par les économies planifiées par la Confédération. Le président de l'aéroport de La Chaux-de-Fonds (NE), Didier Berberat, tire la sonnette d'alarme et estime que Skyguide doit coûter moins cher.

'Les menaces sont assez sérieuses. La pérennité de l'aéroport des Eplatures à La Chaux-de-Fonds est questionnée', a déclaré à Keystone-ATS Didier Berberat, confirmant une information parue mardi dans Arcinfo.

Avec le programme fédéral d'économies, l'aéroport pourrait perdre 40% de ses recettes. Sur les 1,4 million qu'il touche actuellement de la Confédération, 657'000 francs sont directement transférés à Skyguide. 'Le potentiel d'économies chez Skyguide, une grosse machine qui coûte cher, est important', a ajouté Didier Berberat, ex-conseiller aux Etats neuchâtelois.

Les huit aéroports régionaux vont se réunir début septembre pour préparer un argumentaire. Ils vont rencontrer à l'automne la commission des finances du Conseil des Etats.

/ATS
 

