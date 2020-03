Mesures du gouvernement contre le coronavirus: satisfaction, mais précisions nécessaires

Syndicats, milieux économiques et partis saluent saluent les mesures du Conseil fédéral contre le coronavirus. Des dispositions supplémentaires de soutien à l'économie, garantie des salaires, ainsi que des solutions de garde pour les enfants sont toutefois réclamés.

La garantie des salaires est 'la priorité absolue' pour l’Union syndicale suisse (USS), dit-elle dans un communiqué diffusé vendredi. Nous risquons sinon 'de faire face à une grave récession avec des conséquences désastreuses pour les personnes qui travaillent'.

La réduction des obstacles pour le chômage partiel est unanimement saluée, de même que l'aide de 10 milliards à l'économie. Mais la décision du Conseil fédéral de fermer les écoles sans solutions pour les parents qui travaillent inquiète syndicats et partis.

L'USS exige que le gouvernement présente d’ici à la fermeture des écoles lundi des mesures permettant de garantir les salaires et d'assurer la prise en charge des enfants dans tous les cantons. Elle propose que des indemnités couvrant les éventuelles pertes de salaire soient introduites en faisant usage de structures existantes comme les allocations pour perte de gains (APG).

Le syndicat des médias syndicom propose lui d'introduire un système de bons pour les entreprises qui permettent à leurs collaborateurs de garder leurs enfants. Les entreprises paieraient leurs employés et seraient ensuite remboursées par la Confédération.

Le syndicat des enseignants LCH réclame des éclaircissements concernant la garde des élèves. Il s'agit notamment d'assurer une protection suffisante du personnel. La Conférence intercantonale de l'instruction publique de la Suisse romande et du Tessin se félicite d'une décision prise en concertation avec les cantons.

Programmes conjoncturels

L'USS salue la décision de soutenir de manière ciblée les branches où de nombreuses personnes ont d’ores et déjà perdu leur emploi, comme la restauration et l’hôtellerie, la culture ou l’événementiel.

Mais elle réclame également des programmes conjoncturels, concernant d'abord les branches tournées vers le marché intérieur. Selon l'USS, des mesures pour soutenir le pouvoir d’achat sont nécessaires, et des programmes d’investissements pour éviter que la crise ne s’étende au secteur de la construction.

La Banque nationale doit elle protéger l’économie d’exportation de dégâts encore plus importants, et notamment combattre la surévaluation du franc, estime l'USS.

Plusieurs organisations économiques ont aussi salué les décisions prises. L'Union suisse des arts et métiers (usam) se félicite en particulier des mesures non bureaucratiques pour indemniser le chômage partiel, mais voit de façon plus critique des programmes conjoncturels à plus long terme.

La Société des employés de commerce estime au contraire que des mesures étalées dans le temps, en particulier des dispositions fiscales, pour soutenir l'économie et assurer les emplois sont incontournables,

Permettre le télétravail

Les partis ont aussi salué les mesures annoncées vendredi. Le PLR demande 'un soutien ciblé et limité dans le temps' pour les entreprises qui ont des difficultés à payer leurs employés.

A l'instar du parti socialiste (PS) et des syndicats, le PLR demande 'des services de garde suffisants' pour les enfants en âge scolaire. Le PS appelle les employeurs à permettre le télétravail quand c'est possible. Comme d'autres partis, il exhorte aussi la population à la solidarité.

Les Verts réclament quant à eux un programme conjoncturel global au-delà des mesures d'urgence à court terme, en coordination avec cantons et communes et visant à accélérer la mutation écologique.

L'UDC se félicite sans surprise de la réintroduction de contrôles Schengen aux frontières, mais s'en tient à son exigence de fermeture.

/ATS