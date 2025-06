Meta paye cher pour attirer des talents de l'IA et rebondir

En état d'alerte, Mark Zuckerberg et Meta déboursent actuellement des milliards pour étoffer leur équipe d'intelligence artificielle (IA) et se replacer dans la course, une stratégie qui fait des sceptiques.

Mi-juin, l'empire américain des réseaux sociaux n'a pas hésité à lâcher plus de 14 milliards de dollars (11,2 milliards de francs) pour acquérir 49% du capital de Scale AI, spécialisé dans la mise en état de données utilisées pour développer les modèles d'IA.

Le groupe de Menlo Park (Californie) avait auparavant approché, d'après plusieurs médias américains, le co-fondateur d'OpenAI Ilya Sutskever, mais aussi Perplexity AI, rival autoproclamé de Google, ou encore le joyau de la vidéo IA, Runway.

Selon le patron d'Open AI, Sam Altman, Meta a offert une prime individuelle à la signature de plus de 100 millions de dollars à 'beaucoup' d'employés d'OpenAI et environ le même montant annuel en salaire.

Quatre d'entre eux ont fini par craquer, tout comme le directeur général de Scale AI, Alexandr Wang.

Selon plusieurs médias, c'est le PDG Mark Zuckerberg lui-même qui a sonné la charge, inquiet de voir Meta distancé dans l'IA générative, malgré des investissements de plusieurs dizaines de milliards.

Son dernier grand modèle d'IA, Llama 4, lancé début avril, a déçu.

Il arrive derrière tous les poids lourds, américains, chinois et français, dans le classement établi par la plateforme d'évaluation indépendante LMArena sur l'écriture de code, et même derrière son prédécesseur Llama 3 pour l'interface texte.

Meta veut intégrer ses nouvelles recrues à une nouvelle équipe dédiée au développement de la 'superintelligence', qui correspond à une IA supérieure aux capacités humaines de compréhension et de réflexion.

'Dépenses incontrôlées'

'Je pense qu'il va réussir à attirer des vrais talents, et il n'avait pas trop le choix', commente à l'AFP le blogueur Zvi Mowshowitz, 'mais ce côté mercenaires est très problématique, sans compter que personne ne veut travailler', hormis moyennant une rémunération très élevée, 'pour cette société et ces produits'.

'Du coup, je ne m'attends pas à ce que ça +marche+', dit-il, c'est-à-dire que Meta reprenne la main dans l'IA.

A Wall Street, si le cours du titre approche de son sommet historique et la capitalisation des 2.000 milliards de dollars, des dents commencent à grincer.

'Les investisseurs institutionnels se soucient avant tout des liquidités' que dégage l'entreprise (cash-flow) 'et de la bonne gestion des capitaux', décrit Ted Mortonson, analyste chez Baird. 'Et en ce moment, il n'y a aucun contre-pouvoir' à Mark Zuckerberg.

'Ceux qui ont des actions les gardent pour la publicité IA, sur laquelle Meta est extrêmement bien positionné', selon lui. 'Mais ils sont aussi inquiets de voir ces dépenses incontrôlées.'

Lors d'une interview pour le podcast Stratechery, Mark Zuckerberg a expliqué que son groupe comptait se substituer totalement aux agences marketing et de publicité grâce à l'IA, pour offrir bientôt une solution clef en main directement aux annonceurs et créer ainsi une nouvelle source de revenus.

'Cela ne change rien au potentiel de rentabilité à court terme', considère, pour sa part, Angelo Zino, analyste de CFRA, qui se dit également confiant à un horizon plus lointain, 'car cela va créer davantage d'opportunités, de façons de monétiser l'IA, que ce soit via la publicité, les appareils connectés (lunettes et casques) ou même Llama.'

Selon le New York Times, Mark Zuckerberg envisage néanmoins de ne plus faire de Llama le navire amiral de l'IA chez Meta, quitte à utiliser des modèles concurrents.

Mehmet Canayaz, professeur à l'université Penn State, souligne que l'IA générative entre actuellement dans une nouvelle phase, celle des agents numériques, de plus petits modèles à même de réaliser une multitude de tâches de façon autonome.

'Cela signifie que Meta peut prospérer même sans avoir les modèles les plus avancés', dit-il, 'si les leurs répondent aux besoins d'un marché spécifique' comme la publicité.

Quant à la 'superintelligence', ou l'IA générale, la seconde égalant l'homme et la première le dépassant, 'il va encore falloir attendre au moins trois à cinq ans', prévoit Angelo Zino. 'Mais il vous faut recruter ces gens et investir massivement pour être prêt quand on passera à cette phase.'

