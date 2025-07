Meta renonce aux publicités politiques dans l'UE

Le groupe américain Meta, qui possède notamment Facebook et Instagram, n'autorisera plus les publicités politiques sur ses plateformes à partir d'octobre dans l'Union européenne (UE), brocardant une nouvelle fois les règles 'impraticables' de Bruxelles.

'Il s'agit d'une décision difficile', affirme vendredi l'entreprise de Mark Zuckerberg, qui pointe du doigt les 'incertitudes juridiques' d'un nouveau règlement européen sur la publicité politique.

En raison des 'exigences impraticables' de Bruxelles, Meta 'n'autorisera plus les publicités politiques, électorales et sur les enjeux sociaux sur ses plateformes dans l'Union européenne' à partir du mois d'octobre, affirme le géant des réseaux sociaux dans un communiqué.

'Cela ne concerne que les publicités' et n'empêchera pas les citoyens et les responsables politiques de 'produire et partager du contenu politique' sur leurs propres pages, ajoute-t-il.

Meta a multiplié ces derniers mois les critiques contre la législation européenne. En janvier, dans un mouvement de rapprochement avec Donald Trump, Mark Zuckerberg avait accusé l'Union européenne de censure.

Côté administration américaine, le Département d'État a récemment qualifié 'd'orwellienne' la régulation de l'Union européenne sur les réseaux sociaux.

Adopté en 2024 avec une entrée en vigueur en octobre 2025, le règlement européen sur la publicité politique vise à garantir une plus grande transparence et à se prémunir des ingérences étrangères à l'approche d'élections.

Il impose notamment aux plateformes de signaler clairement les publicités à caractère politique et d'indiquer par qui elles sont financées.

Le profilage à partir de données personnelles relatives à l'origine ethnique, la religion, l'orientation sexuelle, est interdit, de même que l'utilisation des données relatives à des mineurs.

Aversion à la transparence

L'Union européenne a pris ces mesures à la suite notamment du scandale Cambridge Analytica survenu en 2018.

Ce cabinet de conseil britannique avait amassé, sans autorisation et à leur insu, les données personnelles de dizaines de millions d'utilisateurs de Facebook, utilisées ensuite à des fins de ciblage politique durant la campagne électorale américaine 2016 et le référendum sur le Brexit.

Meta souligne qu'elle n'est pas la première entreprise à dire qu'elle va renoncer aux publicités politiques dans l'UE, puisque Google l'avait fait fin 2024.

'Notre décision concerne uniquement l'Union européenne', 'nous continuons à penser que la publicité politique en ligne est un élément essentiel de la politique moderne', assure l'entreprise américaine.

Ses plateformes Facebook et Instagram comptent respectivement quelque 261 millions et 272 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans l'Union européenne. La loi concerne aussi son application WhatsApp, où a été annoncée en juin l'arrivée de nouvelles fonctionnalités publicitaires.

Au Parlement européen, le centriste Sandro Gozi estime que la décision de Meta montre sa 'profonde aversion' de la 'transparence' sur la publicité et de 'la responsabilité démocratique'.

L'UE s'est dotée d'un arsenal juridique renforcé pour encadrer les grandes entreprises technologiques, ce que Meta critique ouvertement.

Le géant américain des réseaux sociaux a annoncé début juillet contester en justice une amende de 200 millions d'euros infligée par la Commission européenne en avril, pour une infraction aux règles encadrant l'usage des données personnelles.

Facebook et Instagram font également l'objet de plusieurs enquêtes dans le cadre de la législation européenne sur les services numériques (DSA), pleinement entrée en vigueur l'an dernier pour protéger les internautes contre les contenus jugés dangereux.

L'annonce de Meta survient alors que les États-Unis intensifient leurs critiques contre le DSA.

Sur les réseaux sociaux mardi, le Département d'État américain a accusé l'Union européenne d'utiliser cette législation pour pratiquer la 'censure' et 'condamner' des 'milliers' d'Européens dont le seul 'crime' serait de 'critiquer leur propre gouvernement'.

La Commission européenne rejette régulièrement ces accusations.

'La liberté d'expression est un droit fondamental dans l'UE. Et elle est au coeur de notre législation, y compris dans le DSA', a souligné l'un de ses porte-parole, Thomas Regnier.

Jim Jordan, proche allié de Trump et président de la commission judiciaire de la Chambre des représentants, rencontrera lundi la commissaire européenne en charge du numérique Henna Virkkunen.

