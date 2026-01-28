Métaux précieux: l'or poursuit son ascension

L'or poursuivait son ascension mercredi, après avoir successivement franchi le palier des 5200, puis des 5300 dollars l'once. Le récent envol de cette valeur refuge ultime reflète les incertitudes géopolitiques et l'affaiblissement du dollar américain.

Peu avant 09h40, l'once d'or se négociait tout près des 5300 dollars, soit à 5298,70 dollars, soit une hausse de 2,2%, après avoir franchi quelques minutes auparavant la barre des 5300 dollars Plus tôt, le précieux métal avait dépassé les 5200 dollars les 31,1 grammes. En l'espace d'une semaine ceux-ci ont bondi de près de 10%, sur un mois de plus de 22% et quasiment doublé sur un an.

L'envolée matinale de l'or faisait suite au coup de froid pris par le dollar américain la veille, alors que le locataire de la Maison Blanche a affirmé ne pas être inquiet de la récente chute du billet vert - tombé à son plus bas niveau en quatre ans -, laissant entendre que son administration se satisfait de cette évolution favorable à la compétitivité des exportations.

Mercredi matin le billet vert reprenait toutefois son souffle, notant néanmoins à un bas niveau par rapport au franc et à l'euro. Vers 10h15, un dollar valait 0,7674 franc, après avoir plongé la veille à 0,7605 franc et un euro 1,1980 dollar. La monnaie unique s'était elle traité à son plus haut niveau depuis la mi-2021 face au 'greenback'.

Pas de changement de cap pour la Fed

'Si toute l'attention est portée vers le mouvement des devises...l'esprit des investisseurs se déplacera surtout vers les véritables catalyseurs du jour. La réunion de la Réserve fédérale, tout comme les publications très attendues de Microsoft et Meta, devraient en effet dicter le tempo des marchés bien plus que le seul jeu des changes', a noté John Plassard, associé de la banque Cité-Gestion.

'Nous savons tous que le président américain attend juste à côté de la salle, et tout ce qu'il pourrait dire au sujet de la décision de la Fed ou de son aversion pour Jerome Powell ne ferait qu'aggraver la situation pour le dollar américain, au grand bonheur des investisseurs qui misent sur l'or et l'argent', observe de son côté Ipek Ozkardeskaya, analyste de Swissquote Bank.

Alors que la banque centrale américaine devrait opter pour le maintien de ses taux d'intérêts à leur niveau actuel, les investisseurs attendant de possibles indications sur le calendrier de la prochaine baisse. L'or continue en outre de bénéficier d'achats soutenus des banques centrales et de flux continus vers les fonds indiciels (ETF).

L'incertitude commerciale et géopolitique face à l'allié américain perçu en Europe comme de moins de moins fiable, s'ajoute aux inquiétudes croissantes quant à la crédibilité future de la Réserve fédérale (Fed) une fois que Jerome Powell quittera ses fonctions, ajoute Mme Ozkardeskaya. Ces facteurs continuent de peser sur le dollar américain.

À cela s'ajoute la dernière enquête auprès des consommateurs américains, qui montre une forte chute de la confiance des ménages, une nette détérioration de la perception de la situation actuelle, une baisse de la part des consommateurs anticipant une hausse de revenu, et une progression continue de ceux estimant que les emplois deviennent difficiles à trouver. Le tableau d'ensemble pour le billet vert et l'économie américaine à deux vitesses s'en trouve bien sombre.

/ATS