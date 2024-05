Migros annoncera mardi les premières suppressions d'emplois

Migros annoncera mardi les premiers licenciements prévus de la cadre de sa restructuration. Près de 150 personnes pourraient perdre leur emploi et une centaine d'autres devront changer de poste en interne.

Le géant orange de la distribution confirmait vendredi auprès de l'agence AWP une information parue sur le site d'information Inside Paradeplatz. 'Les chiffres mentionnés sont assez exacts', a indiqué un porte-parole. Ces mesures concernent la filiale Supermarché du groupe, société autonome dédiée aux activités éponymes.

Début février, Migros annonçait la vente de plusieurs de ses filiales. Dans le cadre de cette réorientation, quelque 1500 emplois devraient être supprimés. Le détaillant cherche d'ores et déjà de nouveaux propriétaires pour sa filiale de voyages Hotelplan, sa filiale de cosmétiques et d'hygiène Mibelle ainsi que pour les deux marchés spécialisés Melectronics et SportX.

/ATS