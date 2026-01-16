Migros voit ses recettes s'étioler à 31,9 milliards en 2025

Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs ...
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs. L'exercice 2025, celui du centenaire de la coopérative, a été marqué par la restructuration en cours des activités, des cessions et des licenciements.

/ATS
 

