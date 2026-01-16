Migros voit ses recettes s'étioler à 31,9 milliards en 2025
Migros a subi l'année dernière une baisse de 1,9% de ses ventes à 31,9 milliards de francs ...
RFJ
Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY
Actualités suivantes
Chine: la croissance 2025 au plus bas depuis des décennies
Économie • Actualisé le 16.01.2026 - 07:50
Echafaudage effondré à Prilly (VD): un rapport dénonce des défauts
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 18:28
Le président du WEF s'attend à aucun « miracle » de la part de Trump
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 13:00
Articles les plus lus
Macron appelle à des « efforts à la mesure de notre rude époque »
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 12:56
Le président du WEF s'attend à aucun « miracle » de la part de Trump
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 13:00
Echafaudage effondré à Prilly (VD): un rapport dénonce des défauts
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 18:28
Environ 1500 plaintes contre des boutiques en ligne frauduleuses
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 12:10
Macron appelle à des « efforts à la mesure de notre rude époque »
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 12:56
Le président du WEF s'attend à aucun « miracle » de la part de Trump
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 13:00
Echafaudage effondré à Prilly (VD): un rapport dénonce des défauts
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 18:28
Un comité interpartis défend le projet d'imposition individuelle
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 10:33
Genève Aéroport a vu affluer davantage de passagers l'an dernier
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 11:46
Environ 1500 plaintes contre des boutiques en ligne frauduleuses
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 12:10
Macron appelle à des « efforts à la mesure de notre rude époque »
Économie • Actualisé le 15.01.2026 - 12:56