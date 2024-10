Mobilisation lémanique contre les méga-autoroutes

Deux manifestations simultanées se sont déroulées samedi après-midi à Lausanne et à Genève pour dire non aux projets d'extension des autoroutes soumis au vote le 24 novembre. Plusieurs centaines de participants ont répondu à l'appel de 22 organisations.

Après des manifestations en août en Suisse Alémanique, Lausanne et Genève ont réuni les opposants à des 'projets inutiles, archaïques, imposés et destructeurs', selon les mots de Steven Tamburini du mouvement citoyen 'Agissons' à Lausanne.

'Toutes ces tunes pour du bitume', 'Qui sème les routes récolte le trafic', '+44'000 véhicules sur l'A1: non', pouvait-on lire sur des pancartes, tandis que des sonos diffusaient des sons d'autoroute. 'Alberrration, démission', 'Du fric, du fric pour les transports publics', ont scandé les manifestants en défilant.

Les deux manifestations se sont déroulées dans le calme. Selon les organisateurs, un millier de personnes au total sont descendues dans la rue. La police a estimé ce chiffre à 250 pour Lausanne et 200 pour Genève.

Six projets soumis au vote

Les cortèges étaient organisés par actif-trafiC, ATE, PRO VELO, AG!SSONS, Greenpeace, Alliance Climatique Suisse,Grands-parents pour le Climat, Uniterre, WWF Genève, Pro Natura Genève, Association Climat Genève, Syndicat SIT, CGAS, solidaritéS, Ensemble à Gauche, Les Vert·e·s, Parti Socialiste, Jeunesse Socialiste, Jeunes Vert·exs, Jeunes Vert’Libéraux GE, Décroissance-alternatives, Solidarité et Écologie.

Pour mémoire, ces associations, partis et collectifs dénoncent l'élargissement des autoroutes qui ne fera que générer davantage de trafic. Ces projets à 5,3 milliards de francs vont aussi contribuer à asphalter le territoire, des zones agricoles, de nature et des forêts et à produire davantage d'émissions. Ils rendront la nouvelle voie CFF pratiquement irréalisable, déplorent les opposants.

Au total, six projets d'extensions autoroutières sont soumis au vote le 24 novembre dans le cadre d'un référendum. Le projet Le Vengeron (GE) - Coppet (VD) - Nyon (VD) est le seul en Suisse romande.

/ATS