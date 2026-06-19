Mobilité: le Conseil fédéral fixe les grandes lignes jusqu'en 2045

Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de l'aménagement du rail et de la route jusqu'en ...
Mobilité: le Conseil fédéral fixe les grandes lignes jusqu'en 2045

Mobilité: le Conseil fédéral fixe les grandes lignes jusqu'en 2045

Photo: KEYSTONE/GAETAN BALLY

Le Conseil fédéral a fixé les grandes lignes de l'aménagement du rail et de la route jusqu'en 2045. Il a ouvert vendredi la consultation sur le projet 'Transport '45'. Certains projets concernent la Suisse romande.

Une amélioration de la ligne ferroviaire Bienne-Genève est prévue d'ici 2030. Cela nécessite des investissements dans la région de Renens.

A plus long terme, des projets concernent le trafic régional dans la région de Genève et Lausanne, la ligne directe entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ainsi que l'extension de la gare de Genève Cornavin. Le projet Morges-Perroy fait aussi partie des priorités.

L'aménagement ferroviaire prévu est conditionné au prolongement du pour mille de la TVA destiné au fonds d'infrastructure ferroviaire, dont l'échéance est fixée à 2030, prévient le Conseil fédéral. Le peuple devra se prononcer.

Le Conseil fédéral prévoit de biffer 68 projets d'aménagement de petite ou moyenne envergure décidés par le Parlement. Ils étaient devisés à environ 2,5 milliards.

Concernant les autoroutes, l'élargissement à six voies entre Perly et Bernex (GE) et entre Aarau-Est et l'échangeur de Birrfeld (AG) doit permettre de supprimer des goulets d'étranglement.

Dans ce domaine aussi des projets ont été abandonnés. Il s'agit de 31 projets représentant environ 16 milliards de francs. En font notamment partie les projets d'aménagement entre Le Vengeron (GE) et Nyon (VD) et entre Schönbühl et Kirchberg (BE), rejetés en votation populaire.

La consultation court jusqu'au 9 octobre.

/ATS
 

Actualités suivantes

Ormuz: les passages de navires au plus haut depuis mi-avril

Ormuz: les passages de navires au plus haut depuis mi-avril

Économie    Actualisé le 19.06.2026 - 12:39

Des étoiles aux atomes: Neuchâtel explore la mesure du temps

Des étoiles aux atomes: Neuchâtel explore la mesure du temps

Économie    Actualisé le 19.06.2026 - 12:06

Facilitation pour la fabrication de médicaments en pharmacie

Facilitation pour la fabrication de médicaments en pharmacie

Économie    Actualisé le 19.06.2026 - 11:18

Japon: répit pour l'inflation, remontée attendue de l'énergie

Japon: répit pour l'inflation, remontée attendue de l'énergie

Économie    Actualisé le 19.06.2026 - 07:28

Articles les plus lus