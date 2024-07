Moins d'offres sur le marché de l'emploi au deuxième trimestre

Le marché de l'emploi a ralenti au deuxième trimestre en Suisse. Le niveau d'offres d'emploi se rapproche de plus en plus du niveau d'avant la pandémie, a indiqué mercredi le spécialiste de l'intérim Adecco.

L'indice compilé par Adecco et l'Université de Zurich a fléchi entre avril et fin juin de 11% sur un an, lit-on dans un communiqué. Par rapport au trimestre précédent, le recul est de 8%.

Par secteurs, les professions de bureau (-20%), comme le secrétariat, et les spécialistes de la santé (-19%), comme les infirmiers, sont particulièrement touchés par le recul de la demande.

A l'inverse, les postes vacants dans la construction et l'aménagement (peintres, installateurs sanitaires ou électriciens) ont avancé de 10%.

'Le nombre de chômeurs a aussi augmenté de 17'000 personnes par rapport à l'année précédente. Et, le nombre d'entreprises qui se plaignent de difficultés de recrutement diminue. La recherche d'emploi est donc à nouveau plus difficile', explique le responsable d'Adecco pour la Suisse, Marcel Keller.

Par région, c'est la Suisse alémanique (-12%) qui enregistre le plus fort recul d'offres d'emploi par rapport à la même période précédemment. La Suisse romande recule aussi, mais de 8%.

/ATS