Moral des directeurs d'achats stable en août

Le moral des directeurs d'achats suisses s'est légèrement amélioré au mois d'août, en dépit des droits de douane américains pesant toujours sur la conjoncture mondiale.

Il s'agit d'une stabilisation certes, mais à un niveau bas, selon les données compilées par l'association professionnelle Procure.ch et publiées lundi par le groupe bancaire UBS.

En août, l'indice des directeurs d'achats (PMI) a augmenté de 0,2 point à 49,0 points par rapport au mois précédent, rapporte un communiqué paru lundi.

'Après avoir baissé de manière significative au cours des deux mois précédents, l'indice PMI pour le secteur des services s'est stabilisé à un niveau bas en août', explique-t-on.

Environ 40% des entreprises industrielles indiquent avoir été affectées par une augmentation des mesures protectionnistes sur les douze derniers mois. La production (55,4 points, contre 49,6) a fortement augmenté, tandis que les délais de livraison ont chuté de 7,8 points à 51,4 points.

/ATS