Munich: l'aéroport à nouveau fermé après le signalement de drones

L'aéroport de Munich, en Allemagne, a de nouveau été contraint de fermer vendredi soir, après des informations faisant état d'observations de drones. Une première fermeture la veille ayant entraîné l'annulation de plus de 30 vols et bloqué près de 3000 passagers.

'Le soir du 3 octobre, la sécurité aérienne allemande (DFS) a réduit et suspendu préventivement jusqu'à nouvel ordre les opérations aériennes à l'aéroport de Munich en raison d'observations de drones non confirmées' à ce stade, a indiqué l'aéroport bavarois sur son site en ligne.

/ATS