Nestlé Waters jugé en France dans l'affaire des décharges sauvages

Le producteur d'eau en bouteille Nestlé Waters sera jugé en France devant le tribunal correctionnel de Nancy en mai pour avoir 'abandonné illégalement' des déchets et conservé des décharges sauvages, a appris jeudi l'AFP auprès de l'association AC Anti-Corruption.

Nestlé est poursuivi pour avoir 'abandonné illégalement' entre 2021 et 2024 des déchets sous forme de 'bouteilles d'eau, de verre, de polymères' pour un volume total de 346'000 mètres cubes à Contrexeville (soit le volume de 92 piscines olympiques) et de 27'000 mètres cubes à Saint-Ouen-Lès-Parey (soit sept piscines olympiques), constituant à chaque fois 'une décharge sauvage sans autorisation légale provoquant une dégradation substantielle de l'environnement', note le tribunal dans son avis d'audience consulté par l'AFP.

Il est également reproché à l'entreprise d'avoir conservé des décharges à Contrexeville, They-sous-Monfort et Saint-Ouen-Lès-Parey (Vosges), d'un volume respectif de 250'000, 100'100 et 27'000 mètres cubes (soit un volume équivalent à 65, 25 et sept piscines olympiques).

Le maintien de ces décharges 'de plastiques, de verres et de déchets de démolition', a provoqué une 'atteinte grave à la santé des personnes' et une 'dégradation substantielle de l'environnement'.

Nestlé est aussi poursuivi pour avoir, autour de ces décharges, 'laissé s'écouler dans les eaux superficielles et souterraines' des 'particules de microplastiques' à des concentrations 'rendant toute vie aquatique impossible et ayant des effets nuisibles sur la santé, la flore et la faune par leur toxicité'.

Enfin, à Crainvilliers (Vosges), il est reproché à Nestlé d'avoir abandonné illégalement des déchets et conservé une décharge d'un volume total de 600 mètres cubes de 'carcasses de véhicules, encombrants, bouteilles en plastique, en verre, capsules en plastiques'.

Nestlé Waters ne commente pas

Dans une prise de position envoyée à l'agence de presse AWP, une porte-parole de la filiale du groupe romand a assuré que 'nous n'avons pas reçu de convocation à date, et ne pouvons faire plus de commentaire sur une procédure en cours.' Elle rappelle qu''une enquête est ouverte sur les aspects environnementaux des anciens sites de dépôts de déchets qui datent des années 60, avant que Nestlé Waters ne devienne propriétaire du site des Vosges. Nestlé Waters France s'est engagé à faire le nécessaire, sous le contrôle des autorités environnementales, par rapport à la gestion de ces anciens dépôts de déchets'.

Elle a ajouté qu''aujourd'hui, la majorité des sites ont déjà été nettoyés par Nestlé Waters et nous attendons le retour des autorités environnementales pour préciser la meilleure option de gestion pour des sites restants. Aucun dépôt de déchets n'a été réalisé par Nestlé Waters entre 2021 et 2024.'

Plainte contre X

L'association AC Anti-Corruption avait porté plainte contre X auprès du pôle régional environnement du parquet de Nancy après la révélation de l'existence de ces décharges par les journalistes Alexander Abdelilah et Robert Schmidt du collectif We Report.

'AC Anti-Corruption est très satisfaite que sa plainte au parquet ait abouti, cela fait plus de trois ans que nous attendions ce résultat avec notre avocat Maître Vincent Poudampa', s'est réjoui auprès de l'AFP le président de l'association, Marcel Claude, saluant le travail des 'nombreux journalistes' qui se sont penchés sur ces décharges.

Le procès se tiendra du 26 au 28 mai au tribunal correctionnel de Nancy.

Nestlé Waters fait par ailleurs l'objet de plaintes des associations Foodwatch et CVLC dans l'affaire des eaux en bouteille contaminées purifiées par des techniques interdites.

/ATS