Nestlé confirme ses objectifs pour 2023

Nestlé a enregistré des ventes en hausse au premier trimestre 2023. La direction du numéro un mondial de l'alimentation a dans la foulée confirmé ses objectifs pour l'année en cours.

La société veveysane a affiché des revenus en progression de 5,6% à 23,5 milliards de francs, d'après un communiqué publié mardi. Sa croissance organique s'élève à 9,3%, contre 7,6% un an plus tôt.

La croissance interne réelle (RIG), elle, est passée en terrain négatif à -0,5%, contre +2,4% au premier trimestre 2022. Quant aux prix, ils ont augmenté de 9,8%.

Ces résultats sont supérieurs aux prévisions des analystes consultés par AWP, qui tablaient en moyenne sur une croissance organique de 7,3% et une croissance interne réelle de -2,2%.

Pour la suite de son exercice, Nestlé a confirmé ses objectifs et prévoit toujours pour 2023 une croissance organique 'de 6 à 8%' et une marge Ebit comprise entre 17,0 et 17,5%. Le groupe veveysan entend également réaliser une progression du bénéfice par action ajusté à taux de change constants de 6 à 10%.

