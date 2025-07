Nestlé: croissance tirée par les hausses de prix

La croissance organique de Nestlé au premier semestre relève essentiellement des hausses de prix appliquées par le géant veveysan de l'alimentation pour compenser le renchérissement des matières premières. En termes de volumes, cependant, le groupe a stagné.

Au cours de la période sous revue, la croissance organique a atteint 2,9%. L'effet de prix a contribué à hauteur de 2,7%, 'en raison de notre ajustement des prix pour faire face à l'inflation du coût des intrants dans les catégories liées au café et au cacao', peut-on lire jeudi dans un communiqué.

La confiserie et le café ont été les plus grands contributeurs, soutenus par des effets prix de respectivement 10,6% et 6%. Pour les autres catégories, la croissance organique a été plus modeste, portée par les produits pour animaux de compagnie et les eaux, tandis que les produits culinaires affichent un repli.

La croissance interne réelle (RIG), reflétant l'évolution des volumes, a été de 0,2%, illustrant la demande plus modérée des consommateurs. Cette stagnation traduit également, à court terme, l'adaptation des consommateurs et des clients aux hausses de prix.

Par région, la croissance organique des marchés développés a atteint 1,8%, dû à une croissance interne réelle de 1,0% et à un effet prix de 0,8%. Dans les marchés émergents, la croissance organique a atteint 4,5%, avec un effet prix de 5,6% et une croissance interne réelle de -1,1%.

Le chiffre d'affaires total a quant à lui diminué de 1,8% sur un an à 44,2 milliards de francs, en raison d'un effet négatif de 4,7% lié aux taux de change, compte tenu de l'appréciation significative du franc au cours de la période. 'Ce dernier s'est renforcé de près de 10% face au dollar durant le deuxième trimestre', a souligné la directrice financière (CFO) Anna Manz, dans des remarques préliminaires à la présentation aux analystes.

/ATS