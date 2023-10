Nestlé restructure son site soleurois de Wangen

Nestlé va restructurer son site de production de Wangen (SO), et y supprimer quelque 90 postes de travail au cours du premier semestre 2024. L'usine située près d'Olten emploie 200 personnes et est spécialisée dans la confection de pâte fraîche.

La production à Wangen se concentrera à l'avenir sur les marques Leisi et Buitoni, propriétés de Nestlé, pour le marché européen, indique vendredi un communiqué. Les autres activités cesseront. Ce 'projet de réorientation' nécessitera un investissement de 6,5 millions de francs, afin de 'moderniser' et 'automatiser' les installations du site soleurois.

Concernant la restructuration, la période de consultation prendra fin dans quatre semaines. La commission du personnel de l'usine de Wangen doit s'exprimer sur les mesures et faire des propositions avant ce délai. Un plan social est prévu.

