Nestlé se fait voler 12 tonnes de KitKat

Le géant de l'alimentaire Nestlé s'est fait dérober environ 12 tonnes de barres chocolatées KitKat, soit 413'793 unités de la fameuse confiserie, a annoncé le groupe veveysan vendredi dans un communiqué.

Après avoir quitté la semaine dernière le lieu de production en Italie en direction de la Pologne, le véhicule a disparu de la circulation.

'Le véhicule et son chargement sont toujours introuvables' et l'enquête est en cours, a précisé Nestlé. Le groupe estime que les barres de KitKat pourraient se retrouver sur le marché en Europe par l'intermédiaire de 'canaux de distribution inofficiels'.

Selon un rapport conjoint de l'Union internationale d'assurance maritime (IUMI) et l'Association pour la protection des biens transportés (TAPA) Europe, Moyen-Orient et Afrique paru début février, les vols et fraudes de marchandises pendant leur transport sont en augmentation, 'avec des méthodes de plus en plus sophistiquées'.

/ATS