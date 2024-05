Nettoshop.ch ne devrait pas disparaître

Le site dédié à l'électroménager Nettoshop.ch, qui appartient à Coop, ne fusionnera pas avec Fust. Le distributeur orange a démenti vendredi une information parue sur le portail Inside Paradeplatz.

'Nettoshop.ch est en pleine croissance et continuera de fonctionner en tant que marque indépendante', a expliqué vendredi à l'agence AWP un porte-parole de Coop. Selon le site Inside Paradeplatz, qui couvre l'actualité de la place financière zurichoise, Nettoshop.ch devait fusionner avec Fust d'ici l'automne et disparaître en tant que marque.

Le magasin en ligne d'informatique Microspot avait déjà disparu, absorbé en octobre 2023 par Interdiscount, une autre filiale de Coop plus connue et plus grande. Selon le média en ligne Infosperber, cité par Inside Paradeplatz, celle-ci serait également en danger: les ventes d'Interdiscount se seraient effondrées de 30% depuis le début de l'année, mais la fermeture ou la vente ne sont pas une option pour l'instant, peut-on lire.

Coop a également démenti ces informations. 'Interdiscount dépasse actuellement les attentes: par rapport à l'année dernière, les ventes sont en progression. Cette évolution montre que la stratégie d'Interdiscount, communiquée en octobre dernier, qui comprend un nouveau concept d'aménagement des magasins et l'intégration de Microspot.ch, fonctionne', a affirmé le porte-parole.

/ATS