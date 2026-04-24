Neuf arrestations aux Pays-Bas après des attaques de bancomats

Une opération internationale impliquant plusieurs pays européens dont la Suisse a permis l’arrestation ...
Neuf arrestations aux Pays-Bas après des attaques de bancomats

Neuf arrestations aux Pays-Bas après des attaques de bancomats

Photo: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Une opération internationale impliquant plusieurs pays européens dont la Suisse a permis l’arrestation de neuf suspects impliquées dans des attaques de distributeurs automatiques de billets. Certains cas ont eu lieu en Suisse romande, indique vendredi le MPC.

Les interpellations, menées en avril 2026 aux Pays-Bas, s’inscrivent dans une enquête conjointe impliquant notamment la Suisse, l’Allemagne et la France, selon le Ministère public de la Confédération. Les suspects sont soupçonnés d’avoir participé à plusieurs attaques à l’explosif contre des bancomats, dont une dizaine en Suisse entre 2024 et 2025, notamment à Alle (JU) Porrentruy (JU), à Couvet (NE) et à Gland (VD).

Depuis 2019, ce type d’attaques a fortement augmenté en Suisse, sous l’impulsion de réseaux criminels organisés. La coopération accrue entre autorités et le renforcement des dispositifs de sécurité ont toutefois permis d’infléchir la tendance. En 2025, 24 attaques ont été recensées, soit deux fois moins que l’année précédente et le niveau le plus bas enregistré depuis 2019.

/ATS
 

Actualités suivantes

Valérie Dittli exclut de démissionner du gouvernement vaudois

Valérie Dittli exclut de démissionner du gouvernement vaudois

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 17:18

La dénonciation pénale contre Charlie Hebdo classée sans suite

La dénonciation pénale contre Charlie Hebdo classée sans suite

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:40

Les résultats de Procter & Gamble supérieurs aux attentes

Les résultats de Procter & Gamble supérieurs aux attentes

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:15

Novartis retire sa demande d'extension d'indication pour Pluvicto

Novartis retire sa demande d'extension d'indication pour Pluvicto

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 14:41

Articles les plus lus

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Travaux sur la répartition des tâches fédérales et cantonales

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:01

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Volvo Group pâtit de l'essoufflement du marché au 1T

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:14

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Kühne+Nagel doit proposer des routes alternatives

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 11:35

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Rapport Meylan: Valérie Dittli a bien signé un accord secret

Économie    Actualisé le 24.04.2026 - 16:19