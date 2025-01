Nintendo dévisse en Bourse après une annonce sur la Switch 2

Le géant japonais des jeux vidéo Nintendo a vu son titre dévisser de 7% vendredi à la Bourse de Tokyo après la succincte présentation de sa nouvelle console, la Switch 2, jugée sans surprise ni grande originalité par les observateurs.

L'action Nintendo a lâché jusqu'à 7,04% en cours d'échanges à la Bourse de Tokyo. Vers 05H00 GMT, elle perdait encore 4,50% à 9.157 yens.

Le groupe a diffusé jeudi une courte vidéo présentant les aspects extérieurs de la Switch 2, dont la commercialisation est prévue courant 2025. Très similaire à sa grande soeur, elle disposera d'un écran plus grand, d'un support amovible plus large, et conservera ses manettes amovibles 'joy-con'.

Mais des spécifications techniques cruciales comme la résolution de l'écran ou la puissance de la console n'ont pas été dévoilées. Ses fonctionnalités seront détaillées le 2 avril avant des démonstrations à travers le monde les jours suivants.

De quoi, dans l'immédiat, laisser investisseurs et fans sur leur faim. La perspective de l'annonce de la nouvelle Switch avait exacerbé les attentes et fait grimper de 12% le cours boursier de Nintendo ces six derniers mois au gré de 'fuites' sur internet.

'En raison de toutes les informations déjà disponibles, les gens se sont peut-être dit : +c'est bien ce à quoi je m'attendais+' sans rien de nouveau, a commenté Krysta Yang, animatrice du podcast spécialisé Kit & Krysta.

'Le problème fondamental pour Nintendo était que tout ce qu'il montrait dans sa vidéo avait déjà fuité des jours, voire des semaines auparavant', abonde auprès de l'AFP Serkan Toto, PDG du cabinet Kantan Games à Tokyo.

'Les fabricants (de la console) en Chine avaient montré le design, les couleurs, la disposition des boutons et même certaines nouvelles fonctionnalités comme la méthode de fixation des manettes', observe-t-il.

Nouveau 'Mario Kart'?

Or, l'enjeu est massif pour Nintendo. La nouvelle machine doit prendre le relais de la Switch: sortie en mars 2017, cette console hybride jouable aussi bien en déplacement que connectée à une télévision, est devenue un immense succès.

Elle s'était vendue fin septembre 2024 à 146 millions d'exemplaires, ce qui en fait la troisième console la plus populaire de l'histoire du jeu vidéo derrière la PlayStation 2 de Sony et la Nintendo DS. Nintendo estime avoir écoulé 1,3 milliard de jeux fonctionnant sur la Switch.

Mais les ventes se sont essoufflées au fil des ans: dans l'attente d'un successeur à sa machine vieillissante, le géant japonais a vu son bénéfice net dégringoler de 60% sur un an au premier semestre de son exercice décalé entamé en avril 2024, et a abaissé ses prévisions annuelles.

Certes, le groupe basé à Kyoto s'efforce d'accroître la reconnaissance de sa marque en ouvrant des parcs d'attraction et en finançant des films mettant en scène ses personnages comme 'Super Mario'.

'Cependant, Nintendo génère toujours environ 91% de ses revenus grâce à sa Switch', insiste auprès de l'AFP Darang Candra, analyste chez Niko Partners.

Surtout, l'offre de jeux disponible sera décisive: la bande-annonce semble montrer une version inédite de la série Mario Kart sur l'écran intégré de la nouvelle console.

Le précédent volet destiné à la Switch, 'Mario Kart 8', s'est vendu à plus de 64 millions d'exemplaires.

'Pas époustouflés'

Un nouveau titre Mario Kart est un 'point positif', mais en raison d'une sortie plus tardive au cours de l'année calendaire, 'la Switch 2 pourrait ne pas dépasser les ventes de 15 millions d'unités enregistrées par la Switch sur sa première année' a commenté Nathan Naidu, de Baidu Intelligence.

Pour Serkan Toto, 'les joueurs ne sont sûrement pas époustouflés comme ils l'avaient été face à la révélation représentée par la première Switch, mais je pense que la demande sera très élevée --au moins la première année'.

Selon lui, faire de la Switch 2 'simplement une version plus grande et meilleure de la console originale, cela pourrait être tout ce dont Nintendo a besoin: il n'y a pas vraiment de pression de la part des joueurs pour qu'il réinvente la roue'.

Autre source d'interrogations: Nintendo avait affirmé en novembre que les jeux fonctionnant sur la Switch seraient compatibles avec sa nouvelle console.

Mais une partie 'pourraient ne pas être pris en charge ou entièrement compatibles avec la Switch 2', a rectifié le groupe jeudi, promettant de fournir ultérieurement davantage de précisions.

