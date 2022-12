Niveau des prix en Suisse supérieur de moitié à la moyenne de l'UE

Le niveau des prix en Suisse a été largement supérieur à celui des 27 pays de l'Union européenne (UE) en 2021. Selon des résultats provisoires sur la parité de pouvoir d'achat publiés jeudi par l'OFS, il a dépassé de 54,4% la valeur moyenne sur le Vieux Continent.

Les écarts varient fortement selon les catégories de biens et services recensés. Les valeurs les plus élevées sont celles des services hospitaliers, où les tarifs sont plus de trois fois plus hauts que la moyenne européene, mais aussi l'enseignement et la viande (environ 2,5 fois). A l'autre extrémité du classement, les équipements audiovisuels, photographiques et informatiques ont été 5% moins dispendieux.

Chez la plupart des voisins de la Suisse, les prix se sont révélés supérieurs à la moyenne également, mais dans une bien moindre mesure: France (8,4%) Allemagne (11,1%), Autriche (14,1%). En revanche, ils ont été inférieurs de 2,3% en Italie.

En comparaison internationale, seuls l'Islande (50,4%), les pays scandinaves et le Luxembourg (29,5%) pouvaient un tant soit peu rivaliser avec l'ilôt de cherté helvétique. Au contraire, le niveau des prix était inférieur de plus de moitié à la moyenne européenne en Turquie et en Macédoine du Nord.

Au niveau du produit intérieur brut (PIB), la parité de pouvoir d'achat de la Suisse se montait l'année dernière à 1,67 franc.

/ATS