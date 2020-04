Norwegian met des filiales en faillite, 4700 personnes sans emploi

La compagnie à bas coûts Norwegian Air Shuttle, en grandes difficultés financières, a annoncé lundi la mise en faillite de quatre filiales en Suède et au Danemark, une décision qui privera d'emploi quelque 4700 pilotes et membres d'équipage.

Le dépôt de bilan de ces filiales regroupant une grande partie des personnels de la compagnie mettra au chômage 1571 pilotes et 3134 membres d'équipage en Suède, au Danemark, en Finlande, en Espagne, au Royaume-Uni et aux Etats-Unis.

'L'impact que le coronavirus a eu sur l'industrie du transport aérien est sans précédent', a expliqué le directeur général, Jacob Schram, dans un communiqué.

'Nous avons fait notre possible pour éviter d'avoir à prendre cette décision de dernier recours et nous avons demandé d'avoir accès à une aide gouvernementale en Suède et au Danemark', a-t-il ajouté.

Accumulant les pertes avant même l'irruption du nouveau coronavirus, Norwegian a été, comme le reste du secteur aérien, frappée de plein fouet par la chute de la demande liée à la pandémie.

Ployant sous une dette colossale, la compagnie - qui a été l'une des pionnières du long courrier à bas coûts - connaît des problèmes de trésorerie puisque la plupart de ses avions sont aujourd'hui cloués au sol.

Elle a expliqué le recours au dépôt de bilan de ses filiales en Suède et au Danemark par l'absence de mécanisme efficace de chômage partiel dans ces pays.

Les quelque 700 pilotes et 1300 membres d'équipage basés en Norvège, en France et en Italie ne sont pour leur part pas concernés.

Le sort de la troisième low cost européenne est en grande partie entre les mains de ses créanciers: Norwegian leur a proposé une conversion, totale ou partielle, des dettes et engagements financiers en actions.

Une assemblée générale extraordinaire doit se prononcer sur ce point le 4 mai.

