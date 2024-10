Notre-Dame de Paris accueillera des visiteurs en décembre

Les visiteurs individuels pourront entrer à Notre-Dame de Paris dès le 8 décembre, gratuitement mais sur réservation. Les groupes de pèlerins devront attendre février, a indiqué la responsable de la gestion des publics de la cathédrale jeudi.

La première cérémonie d'inauguration de Notre-Dame est prévue le 7 décembre et la première messe sera célébrée le lendemain dans ce chef-d'oeuvre de l'art gothique qui avait été touché par un incendie le 15 avril 2019.

'Dès le 8 décembre, la cathédrale sera ouverte à tout visiteur individuel', rappelle Sybille Bellamy-Brown dans 'Paris Notre-Dame', l'hebdomadaire du diocèse de Paris, en détaillant le dispositif d'accueil.

40'000 personnes par jour attendues

L'entrée sera 'bien entendu gratuite', sauf pour le Trésor qui, 'étant un musée à l'intérieur de la cathédrale, a un statut particulier'. Il faudra toutefois réserver sur un site prochainement mis en ligne: 'des réservations d'accès facilité, ouvertes jusqu'à deux jours avant, garantiront un créneau fixe d'entrée'.

Il y aura aussi en parallèle 'la possibilité d'entrer sans réservation' car Notre-Dame, 'comme tout lieu de culte catholique, est ouverte à tous', ajoute Mme Bellamy-Brown qui invite dans ce cas à 's'armer de patience' pour entrer dans la cathédrale qui attend jusqu'à 40'000 personnes par jour.

Quant aux fidèles souhaitant participer à des messes, ils pourront entrer 'sans réservation, dans la limite des places disponibles'. Concrètement il y aura donc des files différentes selon les cas de figure - avec ou sans réservation, fidèle ou touriste...

Les groupes de pèlerins seront eux accueillis 'à partir de février', sur inscription et 'par petits groupes de dix personnes maximum', ajoute Mme Bellamy-Brown.

Troisième phase

Enfin pour les visites et conférences à but culturel et patrimonial, 'il faudra attendre la troisième phase, à partir de la Pentecôte 2025' début juin. Les réservations ouvriront en mars, avec de nouveaux créneaux 'ajoutés progressivement, trois mois à l'avance', assure la responsable.

Pour accueillir le public, le diocèse a prévu une équipe de 500 bénévoles, qu'elle est en train de mettre sur pied: 'il suffit d'être disponible régulièrement, idéalement trois à quatre heures par mois, tout au long de l'année 2025', explique Mme Bellamy-Brown.

Par ailleurs, une application sera disponible 'dès l'ouverture de la cathédrale' en français, anglais et espagnol, avant l'ajout d'autres langues courant 2025.

Pour les personnes malvoyantes, des planches tactiles et maquettes 3D seront disponibles. Enfin, un nouveau dossier pédagogique en trois langues, à destination des enseignants, sera prochainement mis en ligne, explique la responsable.

/ATS